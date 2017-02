Il 25 gennaio dello scorso anno Zoe Sullivan, 38 anni, e suo marito Ben, 42, di Lossiemouth, località in Scozia, sono diventati genitori per l’ottava e nona volta. Sono infatti venute alla luce le piccola Lean e Erin. E fin qui nulla di strano, o quasi: nove figli sono un numero comunque sorprendente. Ma ciò che è sicuramente ancora più singolare è il fatto che le due gemelline sono nate esattamente nello stesso giorno delle loro sorelle (sempre gemelle) di 9 anni, Charlotte e Isabelle. Un evento che capita una volta ogni trenta milioni. Un po’ come vincere al Superenalotto, o altre lotterie simili, insomma.

Zoe ha spiegato alla BBC che una delle due gemelline aveva smesso di crescere nell’utero: di qui la decisione, da parte dei medici del Raigmore Hospital di Inverness, di anticipare il parto. Per fortuna è andato bene, tranne per qualche complicazione dopo la nascita. E alla fine il destino ha creato questa incredibile coincidenza. Così le quattro bimbe hanno celebrato il loro compleanno nello stesso giorno, il 25 gennaio. “Abbiamo organizzato una grande festa che poi si è protratta per tutto il weekend – racconta Zoe ai colleghi del Mirror – . Ora chissà se anche i nipoti nasceranno nel giorno del loro compleanno…”. Per ora, una cosa è certa: “Abbiamo capito che dobbiamo risparmiare tutto l’anno in vista di quella ricorrenza: con quattro compleanni da festeggiare, il conto è salato…”, conclude Ben.

La famiglia Sullivan, come detto, è davvero numerosa: Elizabeth, la primogenita, ha 11 anni, Olivia ne ha 10, quindi ci sono Charlotte e Isabelle, di 9, Noè, 7, Evangeline, cinque anni, Tobias, quattro, e le ultime arrivate Lean e Erin. Finita qua? Nemmeno per sogno: Zoe infatti aspetta un altro bimbo.