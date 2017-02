Un’operazione chirurgica tra le più difficili quella che i medici dell’ospedale di Chennai, in India, hanno affrontato con un successo su una paziente, rimuovendo uno scarafaggio vivo dal suo cranio. Secondo il New Indian Express, una donna di 42 anni è stato ricoverato in ospedale Mercoledì, lamentando “sensazioni strani" nel naso e negli occhi. Ha poi ammesso di ricordare “questo insetto entrare nella narice e farsi strada dentro la testa”. La paziente avrebbe cercato di soffiare il naso per liberare lo scarafaggio, ma l’insetto non ha fatto altro che salire ancora più su, secondo il suo stesso racconto. I risultati della endoscopia nasale a cui è stata sottoposto hanno permesso di appurare che lo scarafaggio si trovava “sul suo cranio in mezzo agli occhi”.

"E’ il primo caso del genere che vedo in trent'anni di pratica" ha detto il dottor Shankar dello Stanley Medical College Hospital. "Non riuscivo a spiegare la sensazione che provavo, ma ero sicuro che fosse quell’insetto. C'era un formicolio, come se qualcosa stesse strisciando. Ogni volta che si muoveva, avvertivo un bruciore agli occhi” ha spiegato la donna. “L’ultima notte prima di recarmi in ospedale sono stata davvero male. Praticamente non ho dormito, ma per fortuna ora è passato” ha detto ancora. Times of India ha spiegato che l’insetto si sarebbe aggrappato ai tessuti umani della donna, prima di essere asportato dai medici. "era vivo. E non sembrava voler uscire ", ha detto Shankar. "Abbiamo dovuto usare un sistema di aspirazione, oltre a delle pinze per tirarlo fuori”.