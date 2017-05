Una donna di 70 anni, di Squinzano, ex insegnante di scuola superiore ora in pensione, è in coma da oltre un mese in seguito alle complicazione di un’operazione chirurgica per l’asportazione dell’utero eseguita all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. Stando a quanto trapelato, l’equipe medica sarebbe stata costretta ad un intervento suppletivo per “recuperare” uno strumento chirurgico “dimenticato” nel corpo della paziente. I suoi familiari ora hanno presentato un esposto alla procura locale, facendo richiesta della cartella clinica alla struttura sanitaria, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità da parte dello staff medico in merito all’intervento eseguito con la tecnica della laparoscopia e durato sette ore. La documentazione medica ora sarà sottoposta al vaglio della magistratura, per stabilire se l'operazione sia stata eseguita rispettando tutti i protocolli di sicurezza.

La 70enne era stata ricoverata per disturbi all’apparato riproduttivo interno. Il 24 marzo finisce sotto i ferri per l’intervento di istero-annessiectomia all’ospedale di Brindisi. Lascia la stanza cosciente per essere trasferita in sala operatoria dove, stando a quanto denunciato, avrebbe atteso due ore prima dell’incisione iniziale. Farà così rientro nella sua camera solo nel tardo pomeriggio, nove ore dopo l’arrivo in sala e 7 ore dopo l’inizio dell’intervento. Stando a quanto si legge nella denuncia, l’operazione si sarebbe protratta così tanto per “difficoltà tecniche nell’operazione chirurgica” ed anche perché, al termine dell’intervento gli operatori della sala operatoria si sono accorti della perdita di un manipolo (parte di uno strumento chirurgico), poi recuperato dal corpo della donna.

Poco dopo la 70enne avrebbe perso coscienza. Sottoposta a massaggio cardiaco, è stata immediatamente trasferita in Rianimazione. Ora si trova nella clinica Villa Verde. Per i medici l’arresto cardio-circolatorio sarebbe stato causato da una pregressa brachicardia, ma secondo i suoi familiari la donna non aveva mai sofferto di patologie cardiache. Sarà la procura a fare chiarezza.