Otto imperdibili concerti di musica antica, eseguita dagli artisti più importanti al mondo, tra alcuni dei siti archeologici e museali più preziosi di Roma e del Lazio. Questa la formula vincente di "In Musica", rassegna di musica antica in scena fino al 2 settembre fra gli affreschi cinquecenteschi di Castel Sant’Angelo a Roma e il giardino rinascimentale di Villa Lante di Bagnaia, il rigore romanico della Chiesa di San Pietro a Tuscania, l’imponenza architettonica di Palazzo Farnese di Caprarola e la vista mozzafiato sul mare del Museo Archeologico di Sperlonga, passando per il sorprendente quanto sconosciuto Castello di Giulio II a Ostia Antica e lo slancio gotico dell’Abbazia di Casamari a Veroli.

Otto appuntamenti con alcuni fra i più grandi interpreti, a livello internazionale, di musica antica, che offrono al pubblico di Roma e del territorio laziale, otto concerti imperdibili sia per l’altissimo livello degli artisti invitati, sia per la scelta inusuale dei programmi proposti e per l’opportunità di riscoprire alcuni siti e musei di inestimabile valore storico-artistico, gestiti dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli.

La rassegna “In Musica”, curata da Cristina Farnetti, rientra nelle attività di ArtCity – Estate 2017, un articolato programma che apre le porte dei musei e dei più bei siti archeologici ad altre forme di espressione per far rivivere sotto una nuova luce luoghi di un fascino senza tempo che nel corso dell’ultimo anno e mezzo sono stati in gran parte rinnovati e restituiti ad una migliore fruizione.

Programma ‘In musica"

6 luglio

Rinaldo Alessandrini | Concerto Italiano

Castel Sant’Angelo – Sala Paolina, ore 21

Roma

Ingresso: intero 14,00 euro, ridotto 7,00

NB: biglietto unico valido per 3 giorni, che consente un ingresso a Palazzo Venezia e uno a Castel Sant’Angelo con la visita delle due sezioni della mostra “Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma”.

8 luglio

Stefania Neonato

Villa Lante, ore 18.30

Bagnaia (Vt)

Ingresso: intero 5,00, ridotto 2,50

15 luglio

Siebe Henstra

Chiesa di San Pietro, ore 18.30

Tuscania (Vt)

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

22 luglio

Evangelina Mascardi

Palazzo Farnese – Sala di Giove, ore 18.30

Caprarola (Vt)

Ingresso: intero 5,00, ridotto 2,50

29 luglio

Pino De Vittorio | Laboratorio 600

Museo Archeologico Nazionale, ore 19

Sperlonga (Lt)

Ingresso: intero 5,00, ridotto 2,50

3 agosto

Enrico Pieranunzi

Castello di Giulio II, ore 19.30

Ostia (Rm)

Ingresso: intero 3,00 euro, ridotto 1,50

17 agosto

Mala Punica | Pedro Memelsdorff

Abbazia di Casamari, ore 18.30

Veroli (Fr)

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

2 settembre

Paolo Pandolfo, Andrea Pandolfo, Michelangelo Rinaldi

Museo Archeologico Rocca Albornoz, ore 21

Viterbo

Ingresso: intero 6,00 euro, ridotto 3,00