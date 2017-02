AAA cercasi postini. Poste italiane ha lanciato un nuovo bando per reclutare nuovi portalettere nelle regione centro-settentrionali del Paese. Si offre un contratto a tempo determinato, solo per la prossima stagione estiva, e tutti coloro che sono interessati possono inviare la propria candidatura online sul sito dedicato entro e non oltre il 5 marzo 2017 previa registrazione. Tra i requisiti, vi sono il diploma superiore con valutazione non inferiore a 70/100 o quello di laurea con 102/110, la patente di guida e il certificato medico di idoneità rilasciato dal proprio medico curante o dall'Asl di appartenenza.

Tutti coloro che risulteranno idonei, verranno contattati telefonicamente e poi via mail dalle sedi di Poste Italiane territoriali. I candidati selezionati dovranno sostenere un test attitudinale, un colloquio in aula e una prova di idoneità alla guida del motoveicolo delle Poste a 125 cc a pieno carico. Le regioni in cui è valida l'offerta di lavoro sono le Marche, l'Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia. Si ricorda che chi si propone per la provincia di Bolzano deve necessariamente essere in possesso del patentino del bilinguismo.