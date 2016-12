Tragedia a Latina nel giorno di Santo Stefano: nel capoluogo pontino è infatti deceduta dopo un malore in campo una ragazza di trent'anni, Martina Hauber, durante una partita di beach volley. L'episodio è accaduto nell'impianto tensostatico di Casermette in via Torre la Felce, nei pressi di Chiesuola di Piscinara, frazione del capoluogo pontino. Terribile la dinamica degli eventi: la giovane, che stava giocando a beach volley con degli amici in occasione delle feste, si è accasciata improvvisamente al suolo: l'allarme è scattato immediatamente ma tutti i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati sia i sanitari del 118 sia i carabinieri, ma per la Hauber non c'è stato più nulla da fare se non costatarne il decesso.

Un episodio che ha sconvolto la zona: Martina Hauber era una grande appassionato di pallavolo, e seguiva sia le gesta della compagine locale, impegnata in massima serie, sia gli eventi secondari legati al mondo del volley. L'ultimo di questi si era tenuto proprio alla Vigilia di Natale, quando Martina Hauber aveva partecipato alla presentazione del calendario 2017 della Top Volley Latina in un evento che si era tenuto in Via Diaz. Sulla triste vicenda della trentenne pontina, ben conosciuta in paese, ora toccherà fare chiarezza alla magistratura: sul caso, infatti, è stata già aperta un'inchiesta durante quale con ogni probabilità verrà disposta anche un'autopsia che proverà a chiarire ulteriormente le cause della morte della ragazza.

Una tragedia che ricorda da vicino altri episodi accaduti anche nel mondo dello sport professionistico: da Vigor Bovolenta, deceduto durante il match di pallavolo tra Forlì e Macerata nel marzo 2012, a quella di Reyer Cameron Moore, scomparso a 25 anni dopo un malore sopraggiuntogli durante un allenamento lo scorso ottobre.