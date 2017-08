L’assessore alla Pubblica Istruzione di Latiano, comune di circa 14000 abitanti nella provincia di Brindisi, ha lanciato un appello alla ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli per chiederle di posticipare di qualche giorno la riapertura delle scuole prevista per settembre. Questo perché a settembre fa ancora molto caldo e -sostiene l'assessore Teodora Tiziana Rizzo – riaprire le scuole a ottobre potrebbe essere una soluzione utile a tutti. L’appello dell’assessore Rizzo – preoccupata soprattutto per quei bambini costretti a stare 5 ore in aule sprovviste di climatizzatori – è stata pubblicato da “quimesagne.it”.

L'appello che arriva dalla Puglia – “Ormai da qualche anno siamo tutti consapevoli di questo cambiamento climatico che ci vede ormai assoggettati alla caratteristiche del clima tropicale. Il Sud in particolare ne è molto penalizzato. La mia preoccupazione è per i bambini, i ragazzi, gli adolescenti che a settembre inizieranno l’anno scolastico. Non ci sono nelle aule climatizzatori, come si fa a rimanere cinque ore al caldo? Come faranno a concentrarsi?”, si chiede l’assessore Rizzo. Da qui l’appello alla Ministro: “Invito e lancio un appello al Ministro della Pubblica Istruzione di trovare urgentemente misure alternative per quel che riguarda l’apertura delle scuole e di rimandare l’avvio delle lezioni al mese di Ottobre. Posticipare l’apertura delle scuole di 15 giorni non cambia la vita, ma ci guadagnano in salute bambini e docenti. Anche questo a mio avviso è interesse superiore del minore! Ma come al solito agli adulti dei minori importa poco”.