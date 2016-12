Si chiama Peter Morgan, è un miliardario 54enne sposato e padre di due figli, si faceva chiamare Sugar Daddy e da tre anni disponeva a piacimento di una escort "personale" che retribuiva con 10mila sterline al mese che ha finito per uccidere durante un raptus di rabbia e gelosia. Georgina Symonds – questo il nome della donna – è stata assassinata in un bungalow che si trova nel parco del castello di proprietà di "Sugar Daddy.

Due i possibili moventi del delitto: Morgan era infuriato a causa dei piani futuri della escort, che voleva lasciarlo e trasferirsi a Londra. Oppure, come ha rivelato un'amica della ragazza, la Symonds ricattava Gomez con alcune foto erotiche, minacciando di consegnarle alla famiglia, nel caso in cui Morgan non avesse assecondato le sue ingenti richieste economiche. Come raccontano i tabloid inglesi, dopo averla strangolata, il miliardario ha caricato il cadavere della donna nella sua Porsche Cayenne e dal Castello di Pencoed, la sua dimora di lusso, ha guidato per quasi 30 chilometri fino alla sua fattoria, e lì ha occultato il corpo. Durante un interrogatorio Morgan è crollato e ha confessato tutto, consegnando alla polizia le chiavi della fattoria, e fornendo le indicazioni per ritrovare il corpo.