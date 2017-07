in foto: Immagine di repertorio

In molti avevano segnalato la sua presenza nel giardino dell'abitazione perché evidentemente solo e sofferente oltre che legato con una catena al collo, ma quando i vigili urbani sono arrivati sul posto, per lui ormai non c'era più niente da fare. Così è morto infatti un cane di razza Springer, ritrovato n un piccolo recinto in una frazione del comune di Cascia, in provincia di Perugia. Come racconta Il Tirreno, l'animale è morto dopo essere rimasto soffocato dalla catena con cui la sua proprietaria lo teneva legato

L'ipotesi è che il cane abbia cercato di togliersi la catena o comunque di fuggire finendo però per strangolarsi e rimanendo agonizzante senza che nessuno se ne accorgesse. L'animale infatti era tenuto nel giardino di un seconda casa non abitata stabilmente. La proprietaria, una donna di 56 anni, è residente in un'altra provincia e teneva il cane a guardia del posto. La signora è stata sanzionata dalla polizia municipale per violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, ma non denunciata per maltrattamento di animali in quanto non era presente al momento del fatto e non è stato possibile accertare se a lasciarlo in quella condizione sia stata effettivamente lei. L'episodio è stato comunque segnalato alla Procura.