Un cane poliziotto del Forest Preserves District di Cook County è morto dopo essere stato lasciato chiuso in volante parcheggiata presso il reparto di polizia di Oak Forest, Illinois, in un giorno in cui le temperature nella zona hanno superato i 33° C. Drago, questo il nome del povero animale, era stato lasciato incustodito in un'auto di pattuglia mentre il suo partner era all'interno della stazione di polizia per interrogare un presunto sospetto il 14 giugno scorso, secondo quanto riporta Daily Southtown.

"Abbiamo il cuore spezzato, abbiamo perso un nostro caro membro," ha dichiarato in una dichiarazione ufficiale Lambrini Lukidis, portavoce della contea di Cook County. "La protezione della fauna selvatica e delle cose viventi è al centro della nostra missione e noi prendiamo questa perdita molto seriamente". In un post pubblicato un giorno dopo l’incidente dalla pagina Facebook Oak Forest Police K9 Memorial e poi cancellato, viene evidenziato come il funzionario in servizio stava interrogando un sospetto e ha lasciato Drago in macchina. Secondo la ricostruzione, nella volante era rimasto acceso il condizionatore dell’aria che però ad un certo punto, per cause ancora non precisate, avrebbe cominciato a soffiare aria calda. Quando gli altri agenti si sono accorti del cane chiuso in macchina hanno tentato di rianimarlo, ma Drago non è riuscito a sopravvivere.

"Se la sua agenzia fornisse e utilizzasse un allarme di temperatura di backup, K-9 Drago ora sarebbe ancora viva", si poteva leggere nel post di Facebook poi cancellato. The Cook County Forest Preserves ora "sta esaminando le circostanze di questo incidente", ha detto Lukidis. Solo due mesi prima la sua morte, Drago aveva contribuito a salvare la vita di uomo rinvenuto in stato confusionale a Tinley Park.