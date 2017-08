Erano abituati a lasciare ombrelloni e persino sdraio e lettini sulla spiaggia libera per occupare posti che poi avrebbero ritrovato l'indomani in una pratica molto diffusa nel bel Paese e altrettanto disprezzata. Per loro sfortuna, però, al loro ritorno in spiaggia mercoledì mattina non hanno trovato più nulla. È quanto capitato su una spiaggia della Sardegna, nel comune di Arzachena, in n località Tanca Manna, in provincia di Sassari.

La sparizione di lettini, sdraio e ombrelloni però non è stata opera di ladri bensì delle forze dell'ordine. La Guardia Costiera de La Maddalena, infatti, nella consueta attività di monitoraggio ha scoperto sulla spiaggia una vera e propria distesa di quell'arredamento balneare incustodito quasi fosse uno stabilimento balneare ha posto tutto sotto sequestro per occupazione abusiva del demanio marittimo