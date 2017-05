Due genitori completamente ubriachi ed esanimi accasciati sul marciapiede e un bimbo che cerca di attirare la loro attenzione dopo essere caduto a terra dal passeggino. È la brutta scena che si sono trovati di fronte alcune persone che si trovavano a passare per i viali di un parco pubblico della città di Zaporozhye, nel sud est dell'Ucraina. Ai passanti non è rimasto che soccorrere il piccolo e chiamare gli agenti si polizia che hanno arrestato la coppia in evidente stato di ubriachezza, come dimostrano alcune immagini scattate sul posto coi telefonini e diffuse poi online.

La madre e il padre ora dovranno affrontare la pesante accusa di violenza su minore oltre a quella di negligenza visto che, come ha spiegato la polizia, non era la prima volta che venivano beccati ad ubriacarsi mentre il bimbo veniva lasciato a se stesso. La polizia aveva salvato il bimbo una prima volta quando il lacrime dal passeggino cercava di attirare l'attenzione dei suoi genitori che erano svenuti attorno ad un tavolo improvvisato con bottiglie di alcolici sparse intorno.

La polizia, dopo un avvertimento ufficiale, li aveva rilasciati ma appena poche ore dopo è arrivata la chiamata di emergenza che li segnalava poco lontani dal precedente luogo, ancora ubriachi e svenuti e con il piccolo questa volta a terra. Il bambino si era appoggiato a testa in giù alla scarpa del padre 28enne che cercava di abbracciare. Ora è stato tolto alla famiglia e affidato ai servizi sociali.