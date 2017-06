Trova una pasticca di metamfetamina sul pavimento e incuriosito, come ogni bambino di otto mesi che si rispetti, la ingoia: il piccolo è andato in overdose mentre la madre, la 28enne Summer Stark è stata arrestata dopo che i medici hanno soccorso il suo bambino in gravi condizioni per un overdose di droga che il piccolo avrebbe trovato in casa. La donna di Carrollton, in Kentucky, negli Stati Uniti, sta affrontando un processo dopo che la sua casa è stata messa sotto sequestro e il bimbo, fortunatamente rilasciato il giorno dopo e in buone condizioni di salute, è stato affidato alla nonna.

Il giudice si è detto sconvolto dall'accaduto: "Sono accadute cose simili in passato", ha dichiarato ai quotidiani statunitensi, "ma non con un bimbo di 8 mesi, è veramente difficile che possa arrivare in luoghi nascosti della casa vale a dire che presumibilmente le droghe potessero trovarsi in terra". Letteralmente sconvolti anche i vicini della donna che non avrebbero mai pensato che potesse fare uso di droghe.