Come dice un vecchio detto, la fretta è cattiva consigliera. Un avvertimento che calza a pennello per il caso di una donna filippina ma residente in Giappone per lavoro. Ritornata in Patria per alcuni giorni, infatti, la protagonista della storia, per la fretta, ha addirittura lasciato su un taxi la cifra di due milioni di yen in contanti, vale a dire oltre quindicimila euro. È accaduto a Davao City la città più importanti dell'isola di Mindanao.

Per sua fortuna l'autista del mezzo pubblico si è accorto della borsa con dentro tutti quei soldi lasciata dalla donna sui sedili posteriori del taxi e subito ha cercato il modo per rintracciare a e restituite tutto. L'uomo, Reymond Gonzaga, si è rivolto quindi ad alcune radio locali per raccontare l'accaduto e poco dopo la signora distratta si è rifatta viva per reclamare la sua borsa che, oltre ai soldi, conteneva anche gioielli, un cellulare e altri documenti importanti come un passaporto e un libretto bancario. La donna, Ruth Muntag Koitabashi, ha ammesso che andava di fretta per incontrare un'amica. "Sono molto grata al tassista per avermi riconsegnato la borsa con tutti i soldi" ha spiegato la donna.