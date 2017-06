Ha lasciato chiuse in macchina da sole le figliolette di appena un anno e due anni per oltre 15 ore solo per andare a divertirsi con gli amici, lasciando poi che morissero dopo ore di agonia a causa del caldo asfissiante invece di portarle in ospedale. È l'assurda storia che arriva da San Antonio, nello stato del Texas, in Usa, dove la madre delle bimbe, la 19enne Amanda Hawkins, è stata arresta e ora deve rispondere dei reati di abbandono di minore e omicidio. "Questo è di gran lunga il caso più terribile di violenze su minore che io abbia mai visto in 37 anni di carriera" ha spiegato lo sceriffo della Contea.

Secondo la ricostruzione della polizia, la 19enne ha lasciato in macchina le piccole Brynn e Addyson la sera di martedì per divertirsi con gli amici in un party in casa, incurante che le figlie piangessero e urlassero come le avevano anche segnalato alcuni invitati alla festa. La donna ha trascorso l'intera notte e la mattina nella casa a bere e divertirsi tornando a riprendere le piccole solo la mattina seguente intorno a mezzogiorno quando la macchia parcheggiata al sole era diventata rovente per il caldo.

La 19enne però sarebbe andata oltre, anche notando le piccole in evidente stato di difficoltà non le ha portare subito in ospedale, temendo per le conseguenze, preferendo dirigersi a casa. Solo dopo l'aggravarsi della situazione e l'insistenza di alcuni amici, si è convinta ad andare al pronto soccorso dove però le piccole sono arrivate già in gravissime condizioni e sono morte poco dopo. Alle richieste dei medici, la donna ha risposto che le bimbe erano svenute in macchina dopo aver annusato dei fiori in un parco ma, messe alle strette dagli agenti che sono intervenuti su richiesta dei sanitari, infine ha confessato tutto.