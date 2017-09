5.500$ in contanti, un certificato di nascita e soprattutto un bambino di appena un mese. La scoperta è stata fatta lunedì 25 da alcuni passanti lungo una strada interstatale nello Stato Usa dell’Oklahoma. Il piccolo è stato preso in custodia lunedì mentre le autorità hanno aperto un’inchiesta per risalire a chi abbia abbandonato il piccolo. La polizia di Oklahoma City ha spiegato che “un gruppo di persone di ritorno da un parco di divertimento della zona ha scoperto il bambino nei pressi della Interstate 40 e all’interno dell’auto è stato trovato anche un certificato di nascita”.

La polizia è poi riuscita a risalire alla madre del bambino che è stata portata in un ospedale per una perizia psichiatrica. "Non sappiamo perché ha fatto quello che ha fatto … ma le persone fanno le cose più strane a volte", ha detto il sergente Gary Knight. "Nella mia carriera non ricordo di aver mai dovuto trattare un caso simile. Fortunatamente in questo caso non stiamo trattando di una tragedia”. I servizi di emergenza intervenuti sul posto hanno stimato che il bambino sia stato lasciato ad una temperatura di circa 32 gradi per almeno 30 minuti, tuttavia il piccolo stava bene quando è stato tratto in salvo.

A notare il piccolo è stato Ken Angel, pastore di una comunità ecclesiastica di Ada, Oklahoma. “Sento che Dio abbia ha usato il nostro gruppo per salvare la vita di qualcuno, perché siamo qui sulla Terra per soddisfare uno scopo redentivo", ha detto Angel. "Dio è entrato in questa questione”.