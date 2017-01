Una donna ha lasciato il figlio di cinque anni a casa da solo la sera per andare in una sala Bingo con un’amica. È accaduto a Padova e a far emergere la vicenda è stato lo stesso bambino che, forse perché annoiato o forse anche impaurito, intorno alle dieci di sera di lunedì scorso è uscito di casa e si è messo a camminare nel condominio. A notarlo è stato un vicino di casa che gli ha chiesto dove fosse la sua mamma scoprendo quindi che il piccolo era stato lasciato solo a casa senza alcuna sorveglianza. L’uomo ha quindi chiamato il 113 che, una volta sul posto, anche grazie all’aiuto dello stesso bambino ha identificato e rintracciato la mamma. Si tratta di una dominicana trentunenne con precedenti per favoreggiamento della prostituzione che, appunto, era uscita per andare in una sala bingo poco lontana da casa insieme a un’amica. E che per questo è stata denunciata per abbandono di minore.

La donna ha ammesso di aver lasciato in più occasioni il figlio solo – Come ricostruiscono i quotidiani locali, dopo aver spiegato che il padre del bambino era fuori città per motivi di lavoro, la donna non ha cercato di giustificarsi ma ha ammesso di avere lasciato spesso a casa il figlio da solo. Non era insomma la prima volta che il bambino restava a casa senza sorveglianza. Oltre alla denuncia, dopo l’episodio è partita anche la segnalazione ai servizi sociali e al tribunale dei minori di Venezia.