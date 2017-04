Incurante dei possibili pericoli per i piccoli, ha lasciato i figli in macchina da soli per ore per recarsi in una sala giochi della sua città e giocare allo slot machine. Per questo un uomo di 40 anni di origini macedoni è stato denunciato nel scorse ore dalla polizia a Prato e ora deve rispondere del reato di abbandono di minori. L'episodio è avvenuto alla periferia della città nella prima serata di mercoledì ed è stato scoperto dagli agenti dopo che alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine notando la presenza dei due bambini da soli in auto per oltre un'ora.

Giunti sul posto intorno alle 21.30, i poliziotti hanno parlato con i due bambini di 8 e 6 anni scoprendo che il padre era in un sala giochi poco distante da dove aveva parcheggiato l'auto. Rintracciato, l'uomo ha ammesso davanti al personale di polizia di essere andato a giocare e di aver trascorso circa un'ora e mezza nel locale. Il 40enne si è giustificato spiegando di non essersi accorto del tempo trascorso perché attirato dal gioco.