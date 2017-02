Un giovane padre di venticinque anni, Samuel Thomas Marsland, è finito in carcere dopo aver lasciato i suoi due figlioletti di uno e due anni chiusi in auto in una calda giornata estiva. È accaduto il 23 agosto scorso a Stockport, in Inghilterra, e secondo quanto raccontano i media britannici il giovane padre aveva lasciato i bambini in auto per andare a bere qualcosa in un pub. A chiamare la polizia è stato un passante che ha visto i due bambini chiusi in auto e apparentemente accaldati nonostante avessero il finestrino in parte aperto: quel giorno c'erano circa 26 gradi. La polizia intervenuta sul posto ha quindi tentato di rintracciare l’adulto alla guida e, entrando nel pub in cui si trovava il venticinquenne, ha chiesto di chi era quell’auto. A quel punto l’uomo, seduto al bancone, avrebbe risposto che la macchina era di sua madre che si trovava in un posto vicino e, dopo aver detto che sarebbe andato a rintracciarla, è scappato via lasciando le chiavi del veicolo nel bar.

Non potrà guidare per i prossimi tre anni – Gli agenti hanno quindi aspettato accanto all’auto il ritorno del giovane che, tornato dai figli, ha ammesso di aver preso la macchina della compagna senza il suo permesso e senza assicurazione e ha confermato che i bambini erano i suoi. L’uomo è finito in tribunale e alla fine è stato condannato a sedici settimane di reclusione per abbandono di minori. Inoltre non potrà guidare per i prossimi tre anni.