Si era organizzato per una serata in discoteca con gli amici di sempre, ma arrivato sul posto li ha fatti scendere dalla vettura e invece di entrare nel locale si è allontanato da solo al volante dell'auto senza dare spiegazioni. Non facendo ritorno dopo un bel po’ di tempo, però, gli amici si sono messi a cercarlo scoprendo la drammatica realtà a qualche chilometro di distanza dalla discoteca: la vettura era ridotta a un ammasso di rottami mentre a terra giaceva il corpo del loro amico. Così è morto nello scorso fine settimana a soli 22 anni Giovanni Galati, un giovane imbianchino di Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia.

Il ragazzo, residente in contrada Lucente, con altri tre amici del posto si era recato sabato sera in una nota discoteca che si trova a San Pietro Lametino, nel territorio del comune di Lamezia Terme. Giovanni, però, secondo il racconto di chi era con lui, non è mai entrato nel locale preferendo allontanarsi per motivi ancora tutti da spiegare. Durante la corsa lungo la strada statale 18, però, ha sbandato con la vettura e, per cause in corso d’accertamento, l’auto è finita fuori strada dopo una serie di testa coda. Per il 22ene inutili i successivi soccorsi sanitari. Nell'impatto infatti è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo.