"Mamma è andata a fare la spesa. Chiamatela se avete bisogno di qualcosa". E' questo il testo trovato su un bigliettino appoggiato sopra a una culla di un bambino. Il problema? Che il piccolo era stato abbandonato in auto, nel parcheggio di un supermercato, senza che nessuno si prendesse cura di lui o lo vigilasse. E' accaduto in Nuova Zelanda e la foto del biglietto ha ben presto fatto il giro del mondo suscitando la giusta indignazione di migliaia di persone, convinte evidentemente che lasciare un neonato in quelle condizioni non fosse una decisione saggia

Nel messaggio si può leggere il numero di cellulare della donna, ma sicuramente ciò non rende meno grave il fatto di aver comunque abbandonato un bimbo così piccolo. Stando a quanto riporta il Daily Mail, a notare il biglietto è stato un passante che ha atteso qualche minuto convinto che la mamma si sarebbe fatta vedere in breve tempo, ma così non è stato. La polizia si è espressa in materia dicendo che chiunque lasci solo un minore di 14 anni è perseguibile penalmente, anche se pare che non sia stato preso almeno per il momento alcun provvedimento a carico della donna.