Paura negli Stati Uniti, a Las Vegas, per una sparatoria avvenuta nei pressi del Mandalay Bay Casino. Secondo le prime notizie, ancora frammentarie, qualcuno ha aperto il fuoco durante un Festival di musica country, il Route 91 Harvest, nella città dei casinò. Tutto è avvenuto nella notte di domenica, ora locale, quando centinaia di persone erano radunate sotto l’albergo per assistere allo spettacolo. Ci sarebbero almeno due morti e 24 feriti, 12 dei quali in gravi condizioni. “Diverse” persone sono state ricoverate in ospedale con ferite di arma da fuoco secondo quanto ha confermato la portavoce dell'University Medical Center. I proiettili sarebbero arrivati dalle finestre di uno dell’hotel. La polizia ha riferito che un uomo, sospettato di essere uno degli assalitori, è stato ucciso.

Massiccia presenza della polizia sul posto – La zona è circondata dalla polizia di Las Vegas, che in un tweet ha detto di non aver ancora fermato l’assalitore e ha chiesto a tutti di non avvicinarsi all’area. Gli agenti delle forze speciali hanno fatto irruzione nell'edificio del resort dal quale l'aggressore avrebbe fatto fuoco, isolando il 29esimo piano. La polizia di Las Vegas è intervenuta anche al vicino Tropicana Hotel, nella cui area sarebbe stato avvistato un uomo armato. Anche gli agenti delle Swat intervenuti sarebbero stati presi di mira da colpi di arma da fuoco. Lo riferisce il New York Times, secondo il quale un uomo armato è stato segnalato anche nella zona del New York New York hotel, un altro edificio che sorge sulla celebre strada dei casinò.

Le testimonianze da Las Vegas – “Abbiamo sentito decine di colpi di armi automatiche”, ha detto uno dei testimoni della sparatoria. Nei video apparsi online si sentono quelle che sembrano raffiche di mitra. Dopo la sparatoria è stato chiuso l'aeroporto McCarran di Las Vegas e alcuni voli sono stati deviati.