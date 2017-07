Un uomo di 39 anni di Lanciano (Chieti), sposato e padre di quattro bambini, è stato condannato al termine di un processo con rito abbreviato a tre anni di reclusione. Era stato arrestato lo scorso febbraio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti di due donne, la moglie e madre dei suoi figli e la sua amante. Da quanto emerso – a ricostruire la vicenda è il quotidiano Il Messaggero – l’uomo non riusciva a scegliere tra la moglie e l’amante e aveva iniziato a perseguitare entrambe. E da entrambe alla fine è stato denunciato. Con le due donne il 39enne viveva rapporti consumati da persecuzioni, da umiliazioni e minacce di morte anche con l’acido. La moglie, in particolare, sarebbe stata perseguitata per sei anni, dal 2010 al 2016, maltrattata dal marito e umiliata in quanto le diceva che non gli importava nulla di lei e dei loro figli.

Entrambe le donne minacciate dall’imputato – Nell’estate del 2015 l’uomo si allontanò dalla sua famiglia per stare con l’amante ma ben presto avrebbe iniziato a comportarsi in maniera violenta anche con lei. L’amante, secondo quanto emerso nel corso del processo, per colpa del 39enne avrebbe vissuto sei mesi da incubo, dall’agosto del 2016 al gennaio del 2017. Le minacce nei confronti delle due donne hanno spinto il gip a disporre la custodia in carcere per l’uomo che avrebbe potuto commettere gravi delitti contro la persona. “È stato necessario fermare l’escalation criminosa dell’uomo che, ormai in pieno delirio per essere stato respinto da entrambe le donne, le minacciava di morte paventando l’uso dell’acido”, ha motivato la sua decisione il gip.