Avrebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita. Ed effettivamente quel momento Sante De Rosa, 30 enne di etnia rom, di Lanciano, se lo ricorderà a lungo. Ma per motivi giudiziari: dove sposarsi, invece è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e lesioni personali su provvedimento cautelare firmato dal gip del tribunale di Lanciano Massimo Canosa. Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal pm Rosaria Vecchi, sono partite da un giovane che si riforniva da lui e che si è rivolto ai militari di Lanciano "perché – scrive la Procura – esasperato e spaventato dalle continue richieste di pagamento" a cui era sottoposto.

I militari hanno accertato che il De Rosa "nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2017 ha ceduto a colui che l'ha denunciato, in almeno quattro occasioni, uno/due grammi alla volta di cocaina". Il 2 febbraio scorso "al fine di ottenere l'illecito profitto corrispondente al pagamento della droga", l'avrebbe massacrato di botte "cagionandogli un trauma facciale con la frattura dello zigomo destro".

Ora il trentenne è nel carcere di Villa Stanazzo di Lanciano. Il provvedimento cautelare è stato motivato per l’estrema gravità dei fatti, il pericolo di recidiva dell’indagato, privo di lavoro, il quale ha precedenti per delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.