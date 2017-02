Sarebbe fuori pericolo il 13enne colpito alla testa, domenica scorsa, da un palo della luce a Belvedere Spinello, in provincia di Crotone, mentre si stava giocando una partita di calcio tra la squadra locale e le Stelle Azzurre di San Giovanni in Fiore. Una bella notizia visto che il giovane era arrivato all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in gravi condizioni, ed era stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia, riportato una frattura alla spalla e delle ferite sul volto, per le quali sono stati necessari punti di sutura.

Sembra che il giovane si fosse accorto che il palo stesse per cadere e sia riuscito a schivarlo buttandosi in avanti ed evitando così guai peggiori. Tuttavia è rimasto ferito dopo essere precipitato da un'altezza di due metri dalla tribuna dove si trovava per assistere al match. La pronta reazione, però, gli ha consentito di evitare di essere colpito direttamente alla testa. La partita tra il Belvedere Spinello e le Stelle Azzurre di San Giovanni in Fiore era stata poi sospesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti in merito all’incidente che sicuramente avrebbe potuto avere un epilogo ben peggiore. I militari dell’Arma dovranno comunque accertare la reale efficienza della struttura sportiva.

Troppo spesso si sottovaluta la sicurezza di luoghi pubblici che accolgono migliaia di persone, per i quali sarebbero necessari interventi di manutenzione, proprio al fine di evitare situazioni spiacevoli come quella che ha visto vittima il 13enne nel Crotonese.