Sono arrivati a collezionare decine di segnalazioni alle autorità di polizia per rumori molesti nel loro palazzo e nel vicinato ma alla fine hanno deciso di uscire allo scoperto, rivelando: "Siamo noi mentre facciamo sesso". È la storia di una coppia di New York composta da due focosi amanti, la 49enne Olga Valerio e il 26enne Byron Perez, che dopo le numerose segnalazioni e le insistenti voci nel quartiere, hanno deciso di venire allo scoperto raccontando la verità. I due non hanno avuto paura ad ammettere di esser molto audaci a letto e quindi spesso di ritrovarsi a fare tropo rumore

Del resto i due sembrano aver collezionato solo negli ultimi tre mesi ben sei reclami da parte del vicinato per schiamazzi notturni dovuti ai loro amplessi troppo focosi. "Non ho mai pensato che sarebbe potuto accadere tutto questo casino, non sapevo che stavamo facendo troppo rumore è avvenuto tutto in modo naturale", ha dichiarato al New York Post la donna che ha quattro figli. Proprio i figli sono alla base della scelta della donna e del suo fidanzato di venire allo scoperto.

La 49enne infatti ha spiegato che dopo le lamentele si stava diffondendo la notizia che la causa era la figlia che si intratteneva in rapporti focosi con altri ragazzi in casa della mamma ."All'inizio ero molto imbarazzata anche per la differenza di età col mio compagno, ma adesso sto bene. ‘Se devo raccontare tutta la storia per mia figlia lo farò' mi sono detta e l'ho fatto per lei" ha concluso la donna.