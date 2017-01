Probabilmente credeva di poterla fare franca dopo aver rapinato una donna in macchina visto che era riuscito a dileguarsi in tutta fretta dopo il colpo, ma la repentina fuga non è servita affatto ad un 31enne catanese, Giovanni Faro, finito poco dopo in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il maldestro ladro infatti si è lasciato cadere il suo cellulare durante il colpo con tanto di dati e selfie del suo volto all'interno. Per questo alle forze dell'ordine è bastato molto poco per identificarlo e arrestarlo poco dopo.

Come racconta il quotidiana locale La Sicilia, l'uomo aveva preso di mira la borsa di una donna di 76 anni che era sta lasciata sul sedile lato passeggero all’interno di un'automobile ferma in strada. Il ladro in modo repentino ha aperto la portiera, ha afferrato la borsa ed è scappato. Nel gesto ha fatto cadere lo smartphone all'intero della stessa vettura. La 76enne quindi si è subito rivolta al 112 raccontando il fatto e consegnando poi il telefono a una pattuglia di carabine giunta sul posto. Ai militari è bastato controllare la zona per identificare subito l'uomo ritratto nelle foto che stava ripercorreva a ritroso il tragitto fatto a piedi per cercare di ritrovare proprio il cellulare perso.