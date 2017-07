Dalla Gran Bretagna arriva la storia di una ragazza che, vittima di un furto, è riuscita a “ingannare” il ladro e a recuperare da sola i suoi beni. È la storia di Jenny Morton-Humphreys, una trentenne di Bristol che qualche giorno fa, come spesso accadeva, era uscita per le strade della sua città a bordo della sua bici da 800 sterline. Quel giorno si era fermata per andare a pranzo e, al suo ritorno, non ha trovato più la bici. Dopo aver presentato denuncia alla polizia e lanciato diversi appelli su Facebook per recuperare la sua bicicletta, Jenny ha ricevuto un messaggio da parte di una persona che le segnalava che la sua bici era già stata messa in vendita online. Insieme i due hanno elaborato un piano: l'uomo ha contattato il venditore dicendo che sua sorella voleva una bicicletta e ha fissato un appuntamento. Il venditore ha specificato che si sarebbe presentato un suo amico e a quel punto Jenny ha chiamato la polizia chiedendo aiuto, ma gli agenti le avrebbero detto che non potevano accompagnarla e le sconsigliavano anche di correre pericoli.

Si è presentata all'appuntamento e ha "rubato" la sua bici – La ragazza, però, non si è data per vinta: si è quindi presentata sul luogo dell'appuntamento fingendo di essere interessata all'acquisto e, secondo quanto scrivono i tabloid britannici, ha iniziato a fare domande al venditore per poi chiedere di poter provare la bicicletta. Gli ha consegnato ciò che aveva in mano (delle sigarette e delle chiavi di un lucchetto) per non insospettirlo e ha iniziato a pedalare fino ad allontanarsi quanto bastava per tentare la fuga. Così Jenny ha “rubato” al ladro la sua bici. E tornando a casa si è resa conto che dopo il furto le avevano sistemato anche la luce anteriore.