Due uomini con i volti coperti e armati di pistola sono entrati nei giorni scorsi nella casa a Bari di Massimo Novach, noto avvocato in città specializzato in diritto amministrativo, del lavoro e internazionale e console onorario del Senegal in Puglia. In casa, al momento della rapina, c’era la moglie dell’avvocato insieme alla loro collaboratrice domestica: entrambe le donne sono state minacciate dai ladri che poi dall’abitazione hanno portato via beni come orologi, gioielli e soldi dal valore di circa cinquecentomila euro. Come ricostruiscono i quotidiani locali, la rapina è avvenuta in pieno giorno, intorno all’ora di pranzo, quando nella casa dell’avvocato c’erano solo le due donne.

La moglie dell'avvocato ha aperto la porta pensando fosse la figlia – Sarebbe stata la stessa moglie dell’avvocato ad aprire la porta ai malviventi credendo fosse una delle figlie di ritorno da scuola. I due ladri – descritti come uomini di mezza età e con un accento napoletano – in casa avrebbero minacciato costantemente le due donne con una pistola, le avrebbero immobilizzate e per trovare la cassaforte avrebbero messo a soqquadro tutte le stanze dell’appartamento. Quando i due sono andati via con il bottino le due donne sono riuscite a chiudere aiuto e poco dopo sul posto sono intervenuti i poliziotti della Volante e gli agenti della Scientifica per il rilievo delle impronte, oltre agli investigatori della Mobile che si stanno occupando delle indagini.