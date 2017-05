Clare Fisher, 31 anni, e suo marito Ian, 28 anni, originari di Porthcawl, in Galles, sono una coppia molto coraggiosa. Hanno deciso di vendere tutti i loro beni più preziosi pur di realizzare il proprio sogno: andare in giro per il mondo con l’obiettivo di trovare “la casa perfetta nel Paese perfetto”. La coppia, che ha due figli di 3 e 5 anni, ha avvertito le loro famiglie che probabilmente non torneranno mai più a vivere in Gran Bretagna perché "la vita è troppo breve".

Tutto è cambiato, dicono, a seguito di un doppio evento luttuoso : "Dopo la morte di un familiare e di un nostro amico stretto, un giorno ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ‘Perché non lo facciamo?’”, ha spiegato Clare al Daily Mail. “Noi viaggiamo molto in generale, almeno tre volte l’anno, e siamo tornati da Dubai recentemente. E’ una cosa che ci rende veramente felici. Non ci siamo mai posti un limite in questo senso” afferma la donna. “L’idea è quella di stare per almeno otto mesi lontano da casa. Poi torneremo per vedere i nostri cari e poi, probabilmente, faremo la seconda parte del nostro viaggio” dice la 31enne.

Clare, che è una business coach, e Ian, che lavora per una società di media, risparmiano ogni centesimo possibile per il loro obiettivo e hanno già iniziato a vendere un'auto e altri oggetti, per mettere in cassa più soldi possibili. E se le risorse economiche dovessero finire durante il viaggio? Clare e Ian hanno pensato anche questo: “Vogliamo condividere la nostra avventura su YouTube, Instagram e Facebook. L’idea è in questo modo possiamo anche trarre un guadagno dal nostro viaggio” spiega la donna. E per bambini? “Saremmo noi ad istruirli, anche con l’aiuto di una scuola virtuale online” dice Clare.