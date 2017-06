La vita di Ester vita spezzata dallo stalking

Viveva in uno stato di incessante angoscia, usciva accompagnata, si guardava le spalle quando camminava in strada e aveva rimosso tutte le sue foto da Facebook. Nella vita di Ester Pasqualoni, sgozzata all’uscita dall’ospedale in cui lavorava a Teramo, c’era uno stalker. Contro quest’uomo l’oncologa madre di due figli aveva sporto denuncia, poi archiviata dalle autorità per un vizio di forma.