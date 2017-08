Non bastano le migliaia di tonnellate di macerie ancora in mezzo alle strade, né i ritardi nella consegna dei Sae o la la prospettiva – per molti – di passare un altro inverno lontani dai propri luoghi d'origine. A quasi un anno dal terremoto che lo scorso 24 agosto ha distrutto Amatrice, Arquata e Accumoli danneggiando decine di altri comuni tra Marche e Lazio, al danno del sisma e dei ritardi accumulati si aggiunge la beffa dell'arroganza di alcuni amministratori.

A segnalare uno spiacevole episodio è stato il comitato "Con Arquata, per Arquata", che due giorni fa ha inviato due sue esponenti – le signore Eleonora Tiliacos e Maria Luisa Fiori – ad assistere alla seduta del Consiglio regionale marchigiano in cui si discuteva una legge che avrebbe dovuto semplificare la ricostruzione e abbreviare i tempi, annullando una serie di ostacoli di carattere prevalentemente burocratico. Come accade normalmente la discussione è stata piuttosto animata e Beppe Giorgini, consigliere eletto con il Movimento 5 Stelle, ha denunciato uno scarso coinvolgimento dei comitati di terremotati nella stesura del testo della norma. Di diverso avviso Anna Casini, vicepresidente della Regione Marche (PD), che ha replicato sostenendo che in realtà i comitati si erano espressi a favore ed erano stati pienamente coinvolti nelle decisioni.

Due terremotate raccontano: "Insultate dalla vice-presidente della Regione Marche"

Fin qui tutto normale. Il resto l'hanno raccontato in un post sulla loro pagina Facebook i membri del comitato "Con Arquata, per Arquata": "Camminando nei corridoi dirette al bar per prendere un caffè prima di rimettersi in viaggio verso Ascoli Maria Luisa ed Eleonora hanno visto la vicepresidente Anna Casini che dialogava con il consigliere Giorgini". Le due donne si avvicinano agli amministratori, e la Casini – come già fatto poco prima in aula – chiede loro se fossero delle terremotate. "Maria Luisa – continua il racconto – con tono pacato e sorridendo ha risposto: ‘Sono nata, cresciuta e pasciuta nel principato di Arquata, quello che voi avete un po' dimenticato'. La vicepresidente ha detto: ‘Sì, a lei la conosco. E perché vi avremmo dimenticati?'. Al che Maria Luisa ha risposto: ‘Non ha visto come stiamo messi a un anno dal terremoto?'. A queste parole la Casini ha cambiato tono. Rivolgendosi a Giorgini (M5S) ha affermato: ‘Questa gente tenetevela voi'". Poi, rivolgendosi al personale addetto alla sorveglianza, Anna Casini ha ordinato: "Allontanate questa gentaccia".

La replica di Anna Casini: "Sono stata aggredita verbalmente"

Dal canto suo Anna Casini ha affidato alla pagina Facebook genziana project la sua versione dei fatti, senza tuttavia smentire di aver apostrofato con "gentaccia" le due donne che avevano "osato" contestarla: "Le due signore sono venute all'ingresso del consiglio regionale dove insieme a me erano anche un messo, due guardie giurate e un dipendente della Regione, che potranno testimoniare. Pensavo si volessero congratulare perché avevamo appena approvato, su mia proposta, una legge di snellimento urbanistico condivisa nel merito in numerose riunioni con sindaci tecnici e comitati e utilissima per risolvere il problema dei piccoli abusi e delle aree per mettere camper e roulotte, invece sono stata aggredita. Mi dispiace ma la versione raccontata manca di un passaggio: l'aggressione verbale davanti all'aula consiliare a me che ero uscita per salutare. Sul mio profilo tutti possono leggere il mio impegno per la gente terremotata e le risorse che ho ottenuto per il cratere e penso anche che chi legge sappia valutare sia me che le due signore che non mi risulta siano esperte di urbanistica".