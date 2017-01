Orribile morte per un uomo di 85 anni residente nel quartiere Vanchiglietta di Torino, Sergio Gianolio. L'anziano è stato avvolto dalle fiamme questa mattina mentre era intento prepararsi la colazione nella cucina del suo appartamento, in via Benevento, ed è morto dopo terribili ustioni che hanno ricoperto il suo corpo. Il cadavere bruciato dell'uomo è stato scoperto dalla badante che era arrivata in casa verso le otto. Quando la donna è entrata nell'appartamento al secondo piano di una palazzina l'85enne, che abitava da solo, era a terra davanti ai fornelli e le fiamme divampavano ancora. E' stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'incendio non ha distrutto l'appartamento ma è stato sufficiente a devastare il corpo dell'anziano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero partite dalla vestaglia che l'85enne indossava e che forse era sta inavvertitamente avvicinata ai fornelli mentre l'uomo si stava preparando la colazione. Non è escluso che nello spavento e nel tentativo di reagire alle fiamme l’uomo sia caduto e abbia sbattuto la testa cascando esanime a terra senza possibilità di scampo. Non è escluso nemmeno che possa essere morto prima ancora che per le ustioni ma per accertarlo sarà necessaria l'autopsia già disposta dalla magistratura.