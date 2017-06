Gli abitanti di un villaggio sudafricano si stanno accusano l'un l'altro di "stregoneria" dopo che una pecora ha dato alla luce una creatura "metà umana, metà bestia" questa settimana. I fatti, come scrivono i media britannici, sono avvenuti a Lady Frere, nella Municipalità distrettuale di Chris Hani, distretto della provincia del Capo Orientale. Molti dei residenti più superstizioni si sono convinti che una pecora “abbia dato vita a un demone” dopo la nascita di un animale con zoccoli e pelle rosa. Altri hanno suggerito che le foto fatte circolare fosse false, o che addirittura la strana creatura fosse il risultato della “fecondazione della pecora con dello sperma umano”.

Ma i funzionari dell'agricoltura del Dipartimento dello Sviluppo rurale del Capo Orientale assicurano che l'animale è reale e che le immagini sono autentiche. La conferma è arrivata direttamente dal Direttore Generale dei Servizi Veterinari, il Dott. Lubabalo Mrwebi, che ha effettuato diversi test sull’agnello. "Vorremmo confermare che la creatura nata a Lady Frere questa settimana è un agnello gravemente deformato. Se per alcuni può assomigliare ad un essere umano, posso confermare che non è un essere umano. Ma un agnello deformato nato da una pecora della Rift Valley infettata da virus in una fase iniziale della sua gravidanza. Non è raro da queste parti” ha spiegato Mrwebi. "Le infezioni virali nelle fasi iniziali della gravidanza possono infettare il feto e portare allo sviluppo di malformazioni nel feto in crescita. È probabile che questo è ciò che è accaduto alle pecore di Lady Frere” chiarisce il medico che poi assicura la popolazione: "Chiediamo alla comunità locale di non preoccuparsi. Possiamo confermare che questo agnello deformato non ha niente di umano”.