Tragedia domestica nel pomeriggio a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, dove una bambina di quasi tre anni è morta dopo che un vecchio televisore le è caduto addosso mentre guardava i cartoni animati. La piccola, di nome Grace, secondo la ricostruzione fatta dalla madre ai carabinieri stava giocando aprendo e chiudendo i cassetti del mobile sopra il quale era sistemato l’elettrodomestico. Si trattava di un vecchio e pesante tv color che le è caduto sulla testa uccidendola. Subito soccorsa dalla madre, con una ambulanza la piccola è stata portata all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove però è arrivata già priva di vita. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In corso le indagini sull'incidente – La mamma, che da quanto emerso era in un’altra stanza della casa quando si è verificato l’incidente, è stata ascoltata in ospedale dai carabinieri, subito avvertiti dai sanitari sull'accaduto, insieme ad altri parenti della piccola. Delle indagini già avviate, per ricostruire con esattezza la dinamica del drammatico incidente, si occuperanno la stazione di Campobello di Licata e la compagnia dell'Arma di Licata. Nelle prossime ore, quando la ricostruzione dell'accaduto verrà ultimata, il pm deciderà se fare eseguire o meno l'autopsia sul corpo della bambina.