Il cartellone del Festival Verdi 2017 che dal 28 settembre e fino al 22 ottobre animerà Parma e Busseto sarà dedicato ad Arturo Toscanini di cui quest'anno ricorre l'anniversario dei 150 anni, oltre che dei 60 dalla morte. "Jérusalem", "La traviata", "Stiffelio", "Falstaff", "Messa da Requiem": questi i titoli principali che compongono il cartellone del Festival Verdi 2017.

A inaugurare il Festival Verdi 2017, il 28 settembre al Teatro Regio di Parma, Jérusalem, nel nuovo allestimento immaginato da Hugo De Ana. A seguire, il 29 settembre, al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto va in scena La traviata, in coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Graham Vick, per la prima volta a Parma, firma il nuovo allestimento di Stiffelio, che debutta il 30 settembre.

Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, torna dopo oltre vent’anni sul palcoscenico del Teatro Regio, con debutto il 1 ottobre, nel nuovo allestimento di Jacopo Spirei.

Il capolavoro sacro di Verdi, Messa da Requiem, sarà eseguito il 7 e il 19 ottobre al Teatro Regio dalla Filarmonica Arturo Toscanini e dal Coro del Teatro Regio di Parma diretti da Daniele Callegari, con solisti Anna Pirozzi, Veronica Simeoni, Antonio Poli e Riccardo Zanellato.

Lella Costa interpreta, l’11 ottobre al Teatro Farnese, Traviata. Paradiso. Un pezzo sacro, installazione site-specific di Lenz Fondazione, ispirata ai Quattro pezzi sacri di Giuseppe Verdi, anima il Ponte Nord di Parma in occasione del Festival Verdi.