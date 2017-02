Spirit è un pastore tedesco di otto anni che qualche tempo fa è stato trovato in Romania in fin di vita. Aveva subito inaudite violenze e le sue condizioni erano pessime ma nonostante tutto questo coraggioso cane ce l’ha fatta. Come hanno spiegato i suoi soccorritori, qualcuno ha strappato i denti a Spirit, fatto a pezzi una gamba e la coda e ha abusato di lei. Salvata dalle gelide strade di Bucarest da un gruppo di attivisti che da anni lottano contro il randagismo molto diffuso in Romania, Spirit è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’emergenza e poi è stata portata in Inghilterra per ricominciare a vivere. La speranza dei soccorritori è che Spirit possa dimenticare le violenze subite e ricominciare ad aver fiducia negli esseri umani.

Altri cani trovati morti nelle stesse ore in cui è stata salvata Spirit – Della vicenda del pastore tedesco massacrato in Romania ne ha scritto il britannico Daily Mail secondo cui nelle stesse ore in cui è stata salvata Spirit i volontari hanno trovato anche altri tre cani brutalmente uccisi: uno aveva il cranio sfondato, un altro era stato sventrato, un altro ancora tagliato a metà. La presentatrice televisiva Anneka Svenska, dopo essersi unita agli attivisti di IAPWA, ha realizzato un servizio sulla storia di questo cane salvato dalla strada: “È stata una esperienza terribile. Era molto difficile da vedere. Di fronte a me avevo una scena straziante. Io e l'intero staff eravamo tutti sotto choc”, ha raccontato.

L'aggressore di Spirit è ancora libero: "Si tratta di una persona pericolosa e instabile" – La presentatrice ha anche espresso il timore che l’aggressore di Spirit rimanga impunito: “Le persone che fanno cose come queste sono pericolose, sono instabili”, ha aggiunto augurandosi possa essere trovato e condannato per quanto compiuto.