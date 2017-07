Un drammatico incidente stradale si è verificato domenica mattina lungo una strada nei pressi di Trowbridge, una città della contea del Wiltshire, in Inghilterra. A schiantarsi contro una casa e poi a prendere fuoco una costosa auto sportiva, una McLaren 570S, diventata poi un cumulo di macerie. Anche la casa contro cui l’auto si è schiantata ha riportato seri danni, ma fortunatamente le due persone a bordo del veicolo sono riuscite a salvarsi. L’autista della McLaren e un passeggero sono riusciti a uscire dall’auto dopo lo schianto allontanandosi dal luogo dell’incidente. Da quanto si legge sui media britannici, entrambi hanno miracolosamente riportato solo delle lievi ferite.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme – I vigili del fuoco hanno detto di essere intervenuti sul luogo del disastroso incidente alle 6.30 di domenica mattina e che nel momento in cui sono arrivati le due persone erano già fuori dal veicolo in fiamme. Non è chiaro a che velocità si è verificato l’incidente e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area spegnendo l’incendio, non hanno detto se anche all’interno della casa distrutta dallo schianto fossero presenti delle persone. L’auto sportiva ormai distrutta era un modello da 145.000 sterline costruito dalla casa automobilista inglese McLaren e presentato per la prima volta nel 2015. Si tratta di un’auto capace di raggiungere la velocità massima di 328 km/h.