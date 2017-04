È morto all'età di solo 8 anni il piccolo Brody Stephens, il bambino statunitense la cui lotta contro la terribile malattia che lo aveva colpito e commosso il mondo dello sport a stelle e strisce. A Brody infatti era stata diagnosticata da tempo una leucemia linfoblastica acuta, un tumore ematologico che prende origine dai linfociti nel midollo osseo ed è caratterizzata da un accumulo di queste cellule nel sangue, nel midollo osseo e in altri organi.

Una malattia che lo aveva costretto a lunghi periodi di terapie e ricoveri ospedalieri ma anche continui viaggi in centri specializzati. Un calvario che il piccolo Brody aveva cercato sempre di affrontare col sorriso sulle labbra. A dargli manforte erano arrivate numerose stelle del basket Usa, come i giocatori dei Golden State Warriors di cui lui era tifoso sfegatato. Il tecnico Steve Kerr nello scorso Natale aveva inviato un messaggio a suo padre per invitare Brody a giocare a basket con la squadra e il piccolo aveva anche fatto parte della comitiva durante una partita. "È stata una complicazione virale, non la leucemia" ha scritto il padre Jason, concludendo: "È importante per mia moglie Celia e per me sapere sempre che Brody ha vinto 2 a 0 contro la leucemia".