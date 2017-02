in foto: Foto di repertorio

Giallo nelle campagne di Sammichele di Bari dove un’auto si è incendiata e nel drammatico incidente una donna è morta carbonizzata. Si tratta di Angela Mallardi, ottantaduenne del Comune del Barese, che si trovava in auto insieme al marito ottantatreenne. È stato quest’ultimo a dare l’allarme dopo che l’auto che stava guidando, una Fiat Punto, si è incendiata. Ancora da chiarire le cause del rogo.

L’anziana signora morta carbonizzata – Il drammatico incidente è accaduto in contrada Colombo, agro di Sammichele di Bari, in una zona piuttosto isolata non lontana dalla statale 100. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle (Bari) insieme ai colleghi della stazione carabinieri di Sammichele di Bari. Al loro arrivo, per l’anziana donna non c’era più nulla da fare. Il marito, invece, sarebbe rimasto ferito e trasportato in ospedale.

Cenere e carbone sul sedile posteriore dell’auto – Da quanto è emerso, sul sedile posteriore dell’auto andata in fiamme i carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche e i Vigili del fuoco hanno trovato residui di involucri contenenti cenere e carbone, prodotti dalla combustione di un camino. Ulteriori indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.