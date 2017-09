Di false cure che guariscono miracolosamente dal cancro e da altri terribili mali purtroppo si è sentito parlare spesso in questi anni così come di pozioni magiche e curative vendute da ciarlatani ma quello che propone una presunta maga dell'occulto in Usa va anche oltre. La donna, nota come Savannah, infatti pretende addirittura di guarire il Cancro parlando con i demoni e facendo patti con Satana. Come riporta il tabloid britannico Sun, la signora dice di praticare magia nera "molto potente" attraverso la quale avrebbe trasformato la vita di migliaia di suoi seguaci.

La 46enne ad esempio afferma di aver recentemente aiutato a "guarire" un funzionario di polizia di Los Angeles da una leucemia acuta parlando con la sua "guida demoniaca" Astaroth, ma anche di aver salvato dalla morte persone a cui erano stati dati solo pochi mesi di vita utilizzando bambole voodoo. Ovviamene non c'è nessuna prova scientifica di quanto la signora afferma, eppure sul suo sito ogni mese approdano centinaia di migliaia di persone per leggere le sue imprese.

Oltre agli incantesimi di guarigione, Savannah dice di poter insegnare alle persone come usare magie demoniache per guadagnare soldi, potere, vendetta o successo e a chi è scettico sulle sue affermazioni assicura che i demoni sono "estremamente potenti". La 46enne però ha anche ammesso che la magia nera ha completamente trasformato la sua vita permettendole di condurre un grande stile di vita e viaggiare nel mondo.