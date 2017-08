È andata a buon fine la gravidanza di Trystan Reese, giovane transessuale di Portland, Oregon, già padre di due bambini insieme al marito Biff Chaplow. Qualche settimana fa è nato Leo, il primo figlio biologico di Trystan e Biff (gli altri due bambini sono stati adottati dalla sorella dello stesso Biff la quale aveva dovuto rinunciarvi per problemi di droga). Trystan Reese, nato donna, ha trentaquattro anni e quasi dieci anni fa ha intrapreso il suo percorso per diventare uomo, ma prima di completare la trasformazione ha scoperto di aspettare un bambino. La prima gravidanza purtroppo non è andata bene – nel 2016 infatti, dopo sei settimane dal concepimento, Trystan ha vissuto un aborto spontaneo e ha pensato di dover abbandonare l’idea di poter dare alla luce un figlio – ma poi il trans ha di nuovo scoperto di aspettare un bambino. E questa volta fortunatamente tutto è andato bene.

La vita dei due papà con i loro figli sui social – Leo è nato in ottime condizioni di salute e insieme ai suoi papà è tornato a casa per conoscere i suoi fratellini. “La gravidanza è stata normalissima e il parto è andato bene”, hanno detto i due papà ai media locali. Trystan e il suo compagno raccontano quotidianamente la loro vita da genitori sui social cercando di dimostrare che “non esistono limiti all'amore” e cercando di rispondere, in questo modo, anche ai tanti che li criticano e non comprendono la loro scelta. "Un bambino che dorme e il suo papà orgoglioso", è la didascalia che accompagna una tenera foto postata dal neo-papà col suo Leo.