"Un giornalista vecchia scuola", e "uno dei pochi ad avere avuto il coraggio di denunciare la mafia in Sicilia e a testimoniare gli arresti dei boss mafiosi", così in un elogiante articolo finito sulla home page della testata giornalistica, la Cnn ha deciso di descrivere Pino Maniaci, il battagliero giornalista siciliano fondatore e anima dell'emittente locale TeleJato dalla quale lanciava accuse severe contro i mafiosi di Partinico, nel Palermitano, prima di finire nel mirino dei magistrati. In uno dei momenti più pesanti della sua carriera, Maniaci così si è ritrovato nella home page del sito di una delle emittenti di informazione più prestigiosa al mondo, elevato di nuovo al rango di eroe antimafia, probabilmente con sua stessa sorpresa.

Descrivendo lo studio di Telejato e la stessa vita di Maniaci, la Cnn accenna solo in parte ai fatti più recenti che hanno coinvolto il giornalista e che sono quei che hanno trasformato completamente la sua vita e vale a dire l’inchiesta della procura di Palermo per estorsione e il suo allontanamento dalla città. "Lui che ha perseguitato la mafia, ora è il bersaglio" scrive la Cnn schierandosi già dal titolo apertamente per Maniaci. "Ha usato la sua piccola televisione fatta in casa per combattere il crimine organizzato e da allora è diventato un bersaglio a sua volta" ha ribadito il network d’informazione statunitense correlando l'articolo anche con una video intervista dal titolo altrettanto eloquente: "The Mafia Hunter” (“Il Cacciatore di mafiosi”.

"C’è voluta la Cnn per ricordare che in Italia sta per cominciare un processo surreale come quello a carico di un giornalista coraggioso come Pino Maniaci" ha commentato a caldo l'avvocato del giornalista, l'ex pm Antonio Ingroia. "Pur avendo milioni di notizie da dare, la più grande tv del mondo ha deciso di raccontare con un lungo articolo sulla homepage del suo sito internet la storia di un’indagine basata sul nulla, costruita dalla Procura di Palermo su accuse infondate o su fatti per i quali Maniaci ha fornito ampia e puntuale spiegazione" ha aggiunto Ingroia, concludendo: "Dovrebbe far riflettere com’è stato trattato il caso in Italia, dove la gran parte della stampa ha già processato e condannato mediaticamente Maniaci, con superficialità e approssimazione, dando per certa la tesi della Procura"