Quando ha aperto la porta, dopo aver sentito quell’insistente miagolio, Bella Pezzoli, che vive a Scandicci, alle porte di Firenze, non riusciva a credere ai suoi occhi. Nonostante fosse dimagrito e visibilmente malconcio, il gatto davanti a lei era proprio Ogghy, il fedele animale domestico che aveva perso l’estate del 2015 a Grosseto, tornato a casa con un viaggio di 140 chilometri durato un anno e mezzo.

“Quell’anno, per non lasciarlo solo a casa, dato che non poteva guardarmelo nessuno, lo portai con me a Grosseto da mia cugina, cosa che non avevo mai fatto prima. Si vede che non era il suo posto, fatto sta che un giorno ha spostato la zanzariera della finestre e se ne è andato” racconta Bella al Corriere Fiorentino. La donna all’epoca aveva fatto tutto il possibile per poterlo ritrovare: cartelli in giro per strada, post sui social network, ha chiamato i gattili della zona, ma di Ogghy nessuna traccia. Lei però ha sempre creduto che il gatto fosse da qualche parte. “Non pensavo fosse morto, era troppo intelligente per farsi investire da un’auto. Ho sempre sperato che un giorno sarebbe tornato, avevo letto che i gatti fanno anche queste cose per i loro padroni. Quando vuoi bene ad un animale, ci speri”, racconta ancora. D

opo 17 mesi Ogghy è tornato dalla sua amata padrona che non ha alcun dubbio sul fatto che possa trattarsi di lui. “I gatti randagi non entrano così in casa. Poi l’ho riconosciuto dal manto tigrato, anche se prima era più folto, da una cicatrice che ha da quando è stato sterilizzato e dal comportamento” dice Bella. Ma come ha fatto il gatto a sopravvivere tutto questo tempo? Secondo l'etologo potrebbe essere stato sfamato da famiglie presso le quali è stato ospite temporaneo nel suo lungo viaggio verso casa. Ogghy è indebolito ma non impaurito. “Si sente a casa sua, ma è stanco. Chissà quante ne ha viste e ne ha dovute affrontare per tornare qui. Quando è entrato era piccolo, magro e puzzava di selvatico come un cinghiale” ricorda la padrona, che invita chiunque ha smarrito il proprio animale domestico a non arrendersi e a dare da mangiare a quelli che trovano in giro, “perché magari stanno cercando di tornare a casa, come Ogghy”.