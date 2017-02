È una storia di coraggio e determinazione quella di Milena Bethaz, guardaparco a Valsavarenche, nel cuore del Gran Paradiso. Una donna che il 17 agosto del 2000 fu colpita da un fulmine ma che grazie alla sua forza, nonostante le menomazioni che porta sul corpo, ha saputo reagire e tornare alla sua vita e al suo lavoro. Giovedì scorso Milena Bethaz, 44enne valdostana, è stata insignita al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per “l’encomiabile esempio di forza di volontà con cui ha combattuto la malattia successiva ad un grave incidente riconquistando la sua quotidianità”. “Ho pianto per l’emozione”, ha detto Milena parlando di un momento indimenticabile. “Il presidente Mattarella mi ha stretto la mano e, da grande amante della montagna, mi ha chiesto di salutargli i nostri 4mila metri”, le parole della guardaparco riportate da Repubblica. “Sono fiera di essere, assieme agli altri che come me hanno ricevuto l’onorificenza, un modello di positività. La società oggi ha più che mai bisogno di esempi e azioni concrete che siano di stimolo a tutti. Dedico questo riconoscimento a coloro che sono meno fortunati di me e li esorto a non cedere alle difficoltà, a combattere sempre e non arrendersi mai”, così ancora dopo la cerimonia al Quirinale.

Il gravissimo incidente nell’estate del 2000 – Milena, laureata in Scienze naturali e già campionessa del mondo di corsa in montagna, nell’estate del 2000 divenne guardaparco del Gran Paradiso e poco dopo, durante un sopralluogo, venne colpita da un fulmine assieme a un collega, che perse la vita. Seguirono per lei un periodo di coma, operazioni al cervello, una paresi e una lunga riabilitazione. Ma nonostante tutto Milena è riuscita con una enorme forza di volontà a riprendersi la sua vita. Nel luglio del 2015 ha anche compiuto un'importante impresa alpinistica, raggiungendo la vetta del Gran Paradiso, a 4061 metri.