Judith e Steve Igwegbe sono arrivati dieci anni fa dalla Nigeria per cercare in Italia un futuro migliore e nel nostro Paese hanno trovato una casa e un lavoro a Saletto di Vigodarzere, in provincia di Padova. Qui i due coniugi, che avevano un bambino – Goodluck – di sei anni, lo scorso agosto sono diventati genitori di altri quattro figli. Quattro gemelli, tutti maschi, nati soprattutto grazie alla caparbietà di Judith e Steve che non hanno ascoltato i consigli di quei medici che chiedevano alla donna di abortire due dei piccoli ma che hanno voluto portare avanti tutti i bambini. E alla fine, il 16 agosto scorso, sono nati quattro bimbi sani: Michael, Gabriel, Rafael e Francis (i tre nomi degli arcangeli e quello del Papa). Ma adesso questa famiglia ha chiesto, tramite Tgcom24, aiuto per andare avanti. I soldi non bastano mai per una famiglia così numerosa, che adesso rischia anche lo sfratto. Judith fa la mamma a tempo pieno e suo marito Steve lavora come saldatore in un'azienda del Padovano. “Dal Comune arrivano pochi aiuti – ha detto Paola Ferrari, zia dei quattro gemellini -. Judith si deve accontentare di qualche ora ‘prestata' dai volontari del paese. E appena c'è una visita in ospedale per i quattro bimbi trasportarli è un vero guaio. Una volta sola la famiglia è riuscita a utilizzare il pulmino del Comune. E una macchina dove caricarli tutti e quattro insieme non è facile da trovare”.

Una zia che aiutava i gemellini è stata rimandata in Nigeria – La zia ha raccontato che molti aiuti arrivano dalla parrocchia ma senza un appoggio più o meno quotidiano per Judith e il marito la vita è davvero dura. “Era riuscita ad avere l'assistenza di una zia del marito che era riuscita a venire in Italia e che le era di grande utilità. Quando le è scaduto il permesso di soggiorno, è stata rimandata in Nigeria. Vista l'eccezionalità della situazione, speravamo in un rinvio”, ha spiegato ancora la donna. Judith ha presentato una richiesta al tribunale minorile per chiedere il rientro di zia Rose per l'assistenza ai piccoli ed è in attesa di una risposta. A proposito della casa, la zia dei piccoli ha detto che la coppia nigeriana ha sempre pagato l’affitto ma adesso c'è un problema con la proprietà e così è reale il rischio sfratto. Come ricorda Tgcom24, chi volesse dare la sua disponibilità può mettersi in contatto con Judith e Steve scrivendo a questo contatto mail: gemelliniigwegbe@gmail.com.