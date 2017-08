Sulle pagine del tabloid britannico Daily Mail una donna ha raccontato la sua esperienza di moglie di un uomo a cui è stata diagnosticata la Sindrome di Asperger. Lei si chiama Hannah Bushell-Walsh e ha raccontato di aver apprezzato Steve, quello che poi dopo anni è diventato suo marito, sin dal primo incontro. Lui aveva 23 anni e lei cinque in più e la diagnosi è arrivata solo tempo dopo il matrimonio. Hannah ha parlato dei primi tempi con Steve, di come si rendeva conto che, in mezzo agli amici, quel ragazzo fosse diverso rispetto a quando restavano soli loro due: “È come se ci fosse una dicotomia fra lo Steve pubblico e quello privato che lo portava ad essere fiducioso e sicuro in un contesto intimo, ma a chiudersi e ad isolarsi dagli altri in un ambiente rumoroso ed affollato”. Inizialmente Hannah, che è una manager di una multinazionale di tecnologia, pensava fosse solo un problema di autostima, ma Steve ha voluto indagare su quella sua “depressione” e alla fine è arrivata la diagnosi della Sindrome di Asperger. La donna ha spiegato che chi soffre di questo disturbo ha difficoltà a interagire in un gruppo sociale e a interpretare forme di comunicazione quali il linguaggio del corpo, l'umorismo e il sarcasmo, quindi hanno bisogno di regole precise e devono seguire una routine rigorosa.

“Non m'importa che sia autistico e non vorrei qualcuno di più facile al mio fianco” – Per questo motivo lei ha iniziato a pianificare nei dettagli la vita di suo marito, che ha lasciato il suo lavoro per occuparsi a tempo pieno dei figli Belle ed Hector, di 6 e 3 anni. “A differenza di molti padri, Steve non si annoia coi suoi figli e passa ore ad insegnare loro delle parole in latino per la flora e la fauna o il ciclo della vita e lo fa con una pazienza tale da riuscire a rendere ogni lezione emozionante”, ha raccontato la moglie, che ha quindi descritto Steve come un padre ma anche un marito perfetto. Tanto che lei non cambierebbe nulla di lui: “Mio marito è il più gentile, onesto ed affidabile degli uomini, ha dei valori, è sensibile, brillante e del tutto incapace di sotterfugi. Non m'importa che sia autistico e non vorrei qualcuno di più facile al mio fianco, Steve è tutto quello che ho sempre voluto da un marito”.