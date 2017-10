in foto: Alexis Lamoureux, 23 anni (Facebook).

Quando sembrava che la sua vita fosse quasi finita ha avuto un colpo di genio, e anche di fortuna, che lo ha reso uno dei giovani più invidiati di Francia e forse del mondo. La storia a lieto fine di Alexis Lamoureux comincia quattro anni, quando aveva 23 anni ed era un disoccupato in cerca di una qualche fonte di reddito. Era stato licenziato dal bar dove aveva lavorato per circa tre anni e proprio in quel periodo, insieme alla sua fidanzata, si era messo alla ricerca di una abitazione più economica. Così, il ragazzo si ricordò di una vecchia grotta, doveva aveva vissuto sua zia circa 25 anni prima, nel cuore della valle della Loira, formatisi, come molte altre simili e molto comuni in questa zona, in seguito all'attività estrattiva dell'XI secolo.

Non vi era all'interno nessun comfort: l'ambiente interno era invaso dai rifiuti, non esisteva la corrente elettrica né l'acqua corrente. Eppure, quando il governo locale ha messo all'asta la struttura, Alexis ha offerto la cifra simbolica di un solo euro, aggiudicandosi così la grotta, poiché non vi erano altri interessati. A questo punto, ha capito che poteva rendere quel posto angusto in qualcosa di assolutamente originale, che avrebbe potuto procurargli anche un lavoro. Così, investendo fino all'ultimo centesimo messo da parte durante gli anni del lavoro al bar, è riuscito a ripulire e bonificare la caverna e a trasformarla in un accogliente alloggio, chiamato "Amboise Troglodyte", che riscuote anche molto successo su internet, è richiestissimo per weekend fuori porta o gite immersi nella natura, ed è stato eletto a livello internazionale tra i luoghi più suggestivi in cui soggiornare.