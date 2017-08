Un regalo speciale per una donna in carrozzina: nonostante il suo handicap G. non dovrà rinunciare alla sua spiaggia preferita. Siamo in Sardegna, a Santa Teresa di Gallura, e la spiaggia è quella della Licciola, in provincia di Olbia-Tempio. Una foto ritrae un uomo anziano con il cappello di paglia che traina la moglie in carrozzina, percorrendo il tratto di spiaggia che separa il parcheggio dalla battigia. Non c'è alcuna passerella ma il marito non si lascia scoraggiare: nonostante il caldo e il chilometro e mezzo di sabbia bollente vuole arrivare alla zona più bella, quella degli scogli. Enrico Galletti, un blogger 18enne di Cremona ha raccontato la loro storia, pubblicando la foto che è subito diventata virale. L'uomo, sui 70 anni, non chiede aiuti agli altri bagnanti, perché dice di essere abituato a prendersi cura della moglie da solo: "Io non l'abbandono mai", e la frase fa commuovere il web. Vanno al mare tutti i giorni, da più di 30 anni, e finora l'uomo ha utilizzato dei mezzi rudimentali per trasportare la moglie: due tubi da elettricista e uno spago.

Sulla spiaggia non ci sono infrastrutture adeguate per i disabili, e la donna, costretta su una sedia a rotelle da 12 anni, non potrebbe godere del panorama senza la dedizione del coniuge. Presto avranno però una carrozzina con ruote speciali, che verrà sistemata nel chiosco della spiaggia, a disposizione di G. e il prossimo anno ci sarà anche una passerella per facilitare l'accesso al mare. "Sono due anni che chiediamo al Comune di fare qualcosa, ma hanno sempre tergiversato", ha raccontato al Corriere della Sera la nipote della coppia, Mimma Aiello. Ora finalmente sono stati ascoltati. "C’è qualche difficoltà perché parte del terreno non è di proprietà pubblica, ma stiamo cercando di trovare un accesso" – ha spiegato il sindaco Stefano Pisciottu – "Siamo onorati che nonostante le difficoltà i due signori non abbiano rinunciato a raggiungere la spiaggia".