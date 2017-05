A La Spezia per mesi non si era fatto altro che parlare di quel video a luci rosse, che mostrava una donna di 45 anni del posto, all’interno di un’auto assieme a quattro uomini. Finito su migliaia di cellulari e fatti circolare su Whatsapp, aveva finito per diventare virale. Per questo motivo Per un trentunenne di La Spezia era stato rinviato a giudizio per diffamazione e lesioni colpose. Ma il giudice del tribunale locale, Gianfranco Petralia, per l’uomo ha deciso il non luogo a procedere. Motivo? Tardività della querela.

L'episodio risale all'ottobre 2014 e la denuncia era stata presentata nel 2016, con le indagini coordinate dal pm Maurizio Caporuscio che avevano portato a processo il 31enne: con la diffusione del filmato hot avrebbe provocato nella donna "uno stato di grave perturbamento psichico". Come detto, la storia aveva catalizzato l’attenzione di molti curiosi in città, tanto da costringere la vittima a cambiare vita a causa della diffusione virale del video. Secondo gli inquirenti, non è chiaro come l’uomo sia entrato in possesso del video, ma è certo che sarebbe stato proprio lui a “pubblicare abusivamente sulla piattaforma internet WhatsApp, un video a contenuto pornografico riproducente la vittima in atteggiamenti erotici, offendendone la reputazione. Così facendo quindi la donna veniva a trovarsi esposta alla visione e ai commenti volgari degli utenti della rete”.

L'avvocato della quarantenne, Enrico Conti, ha assicurato che è deciso a proseguire la battaglia della sua assistita. "C'è amarezza perché a distanza di due anni non c'è giustizia per fatti che in altre parti di Italia hanno portato anche al suicidio della parte lesa – spiega -. Procederemo in sede civile affinché venga riconosciuto un risarcimento per il danno subito".